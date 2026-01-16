Graban el asesinato del periodista Carlos Castro y difunden el video en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, filtraron el video del ataque a Carlos Castro. Foto: Gettyimages

En Veracruz, 35 segundos bastaron para arrebatarle la vida a Carlos Castro, periodista especializado en nota roja. Un video filtrado en redes sociales mostró cómo los autores materiales grabaron y cometieron el crimen.

Video del asesinato de reportero en Veracruz

El metraje inició con, al menos, tres sujetos a bordo de un automóvil. “Está adentro de los tacos, ya vamos a entrar”, dijo uno de ellos.

“¿Está adentro? No lo vemos, no lo vemos. Una vieja está allá adentro”, respondió otro. Posteriormente, descendieron del vehículo e ingresaron al restaurante “Troguebirria”, ubicado en Poza Rica.

La grabación la realizaron los propios criminales

Al entrar al establecimiento, dos sujetos vestidos de negro ubicaron a Carlos Castro. Presuntamente, intercambiaron algunas palabras; se escuchó la frase “cuál dinero, wey” y, de inmediato, se registró una ráfaga de disparos que estremeció el lugar.

Tras asesinar al periodista, los agresores huyeron del sitio. Al menos tres personas participaron en el ataque directo.

¿Qué se sabe del ataque en Veracruz?

El homicidio ocurrió el 8 de enero, alrededor de las 20:00 horas, cuando el reportero se encontraba en el restaurante “Troguebirria”, situado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones.

Carlos Castro se especializó en nota roja y fue propietario del medio Código Norte Veracruz, donde difundía su información.

Luego de conocerse el crimen, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) emitió un posicionamiento oficial en el que condenó el asesinato, ocurrido en la zona norte de Veracruz.

Desaparecen jóvenes

Tras el sepelio del comunicador, Wendy Arantxa Portillo Ramos, pareja de Carlos, y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, amiga de ambos, desaparecieron el 10 de enero. Hasta el momento, se desconoce su paradero.

