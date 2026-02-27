Fuerte video: alumno golpea a compañera de secundaria en Veracruz; SEV reacciona

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, 2 alumnos pelearon. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Veracruz se viralizó una pelea entre un alumno y una alumna en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 26. En las imágenes se observó al joven lanzar fuertes golpes contra la chica, quien no respondió muy bien a la agresión.

Fuerte video en escuela de Veracruz

Sus compañeros sacaron sus celulares y comenzaron a grabar la pelea. Ante la intensidad de los golpes, algunos estudiantes intervinieron para detenerla.

La titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, informó que se aplicarán los protocolos correspondientes, sin precisar si el o los alumnos fueron expulsados y son dar más detalles del por qué se registró la pelea.

¿Qué dijo la autoridad educativa de Veracruz?

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) intervino ante un conflicto por agresión física entre dos alumnos en la Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) No. 26, en la ciudad de Veracruz, y reiteró el llamado a privilegiar el diálogo, el respeto y la inclusión en los planteles.

Durante una reunión con la plantilla académica, la titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa, levantó una minuta de los hechos con el objetivo de establecer medidas que permitan corregir este tipo de situaciones.

La funcionaria recordó que directoras, directores y docentes tienen la responsabilidad de garantizar una atención pacífica y basada en el diálogo para resolver cualquier diferencia dentro de los centros educativos, tal como lo ha promovido la gobernadora Rocío Nahle García.

Asimismo, subrayó la participación que deben tener todos los agentes educativos, incluidas madres y padres de familia, a quienes pidió mantener comunicación constante con sus hijas e hijos, y reforzar el mensaje de que las diferencias no se resuelven con agresiones.

En cuanto al papel del magisterio, Tello Espinosa exhortó a las y los docentes a cumplir con sus horarios y permanecer en el aula. “La convivencia basada en el respeto, el diálogo y la inclusión es un principio fundamental del trabajo educativo que realizamos todos los días en nuestras escuelas”, expresó.

La SEV informó que continuará impulsando acciones para promover ambientes de paz y formación integral. Para atención y seguimiento de cualquier situación, puso a disposición la Línea Educativa Ciudadana 228 841 7777.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.