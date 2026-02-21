Salma Hayek regresa a Veracruz vestida de jarocha

GENERANDO AUDIO...

Salma Hayek regresa a Veracruz y se reúne con Rocío Nahle Foto: X / @rocionahle

La actriz Salma Hayek apareció vestida de jarocha en Veracruz en un encuentro que sostuvo con la gobernadora Rocío Nahle, donde promovió una producción sobre el Golfo de México , además de reconocer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la industria audiovisual. La visita se dio tras su reciente participación en ‘La Mañanera’, donde habló sobre el impulso al cine nacional.

Salma Hayek en Veracruz y promoción del Golfo de México

De acuerdo con lo difundido por la mandataria estatal, la producción audiovisual mostrará paisajes y escenarios naturales del estado. En la publicación compartida en redes sociales, Nahle agradeció a la actriz por la promoción cultural de México ante el mundo.

“Gracias @salmahayek por el apoyo y promoción cultural de México ante el mundo. Su nueva producción mostrará las bellezas en Veracruz y la majestuosidad del ‘Golfo de México’”, escribió la gobernadora.

En la imagen difundida, Hayek porta el traje tradicional de jarocha. La funcionaria estatal señaló que el uso de esta vestimenta representa un elemento de identidad para la entidad. “Portar el traje de Jarocha, de su tierra natal, nos enorgullece aún más. Fue un placer saludarla”, agregó.

Salma Hayek y Claudia Sheinbaum: respaldo al cine mexicano

Durante un acto en Palacio Nacional, Salma Hayek agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la industria audiovisual. En su intervención, señaló que los apoyos institucionales fortalecen el desarrollo de producciones nacionales.

“Lo que no teníamos era esta presidenta”, expresó la actriz durante el evento, al referirse a la política de impulso al sector cinematográfico.

Disposición de las gobernadoras de Veracruz y Quintan Roo

Hayek también destacó el acompañamiento de las gobernadoras de Veracruz y Quintana Roo en la facilitación de locaciones y coordinación institucional para la realización de proyectos recientes. Señaló que el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad cinematográfica permitirá que nuevas producciones promuevan la riqueza natural y cultural del país.

“Me educaron, me guiaron, me enseñaron”, afirmó al referirse al respaldo recibido por parte de las mandatarias estatales.

