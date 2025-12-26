GENERANDO AUDIO...

El ataque ordenado por Donald Trump contra presuntas células vinculadas a ISIS en Nigeria, realizado la noche del 25 de diciembre, tiene un fuerte peso simbólico y político, más allá del impacto militar, explicó el internacionalista Luis Alonso Zamora en A las nueve en Uno. La ofensiva se inserta en la narrativa del expresidente estadounidense de presentarse como defensor de las comunidades cristianas, aunque el contexto nigeriano es mucho más complejo: los conflictos en el norte del país combinan la presencia de grupos armados, disputas intercomunitarias agravadas por el cambio climático, secuestros y debilidad institucional, sin que exista una persecución religiosa sistemática contra una sola comunidad. Zamora subrayó que Estados Unidos busca mantener influencia estratégica en África occidental, una región marcada por golpes de Estado y expansión de grupos armados, utilizando un discurso simplista que reduce la crisis a un choque religioso y refuerza una visión neocolonial del continente.

