Ataque de Trump en Nigeria: qué hay detrás de la ofensiva contra ISIS

| 13:58 | Redacción | UnoTV

El ataque ordenado por Donald Trump contra presuntas células vinculadas a ISIS en Nigeria, realizado la noche del 25 de diciembre, tiene un fuerte peso simbólico y político, más allá del impacto militar, explicó el internacionalista Luis Alonso Zamora en A las nueve en Uno. La ofensiva se inserta en la narrativa del expresidente estadounidense de presentarse como defensor de las comunidades cristianas, aunque el contexto nigeriano es mucho más complejo: los conflictos en el norte del país combinan la presencia de grupos armados, disputas intercomunitarias agravadas por el cambio climático, secuestros y debilidad institucional, sin que exista una persecución religiosa sistemática contra una sola comunidad. Zamora subrayó que Estados Unidos busca mantener influencia estratégica en África occidental, una región marcada por golpes de Estado y expansión de grupos armados, utilizando un discurso simplista que reduce la crisis a un choque religioso y refuerza una visión neocolonial del continente.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La Cartilla Militar será obligatoria a partir de 2026 para ingresar a estas instituciones 

Nacional

La Cartilla Militar será obligatoria a partir de 2026 para ingresar a estas instituciones 

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Nacional

Periodistas que han sido acosados por gobiernos estatales

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Nacional

Asesinaron a un policía cada 24 horas en México durante 2025

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

Nacional

Pase turístico en contingencia ambiental: ¿sirve para circular en CDMX y Edomex?

Etiquetas: