GENERANDO AUDIO...

México, segundo país en el mundo con menos desocupación. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México es el segundo país en el mundo con menor desocupación, de acuerdo con datos recabados entre octubre y noviembre de 2025, al registrar una tasa de 2.7%, sólo por debajo de Japón, que reporta 2.6%. La mandataria citó información oficial comparada a nivel internacional, elaborada a partir de la base de datosmacro.expansion.com/paro.

Claudia Sheinbaum compartió un gráfico en el que se muestra que la desocupación en México es menor que la registrada en países como Alemania, Países Bajos, Australia y Estados Unidos.

Sin embargo, aunque la tasa de desocupación es baja, con respecto a otros países, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacan que, para noviembre de este 2025, un millón 637 mil 574 personas no encontraban trabajo.

México registra una de las tasas de desocupación más bajas del mundo

En el comparativo, Japón encabeza la lista con 2.6%, seguido de México con 2.7%. Más atrás aparecen Alemania con 3.8%, Países Bajos con 4.0% y Australia con 4.3%.

En el caso de Estados Unidos, la tasa de desocupación se ubicó en 4.6%, mientras que Irlanda alcanzó 4.9%. Otros países europeos muestran cifras más elevadas, como Austria con 5.8%, Italia con 6.0% y Bélgica con 6.4%.

El contraste es aún mayor frente a economías como Francia, que reportó 7.7%, Suecia con 9.1%, Finlandia con 10.3% y España, que cerró el listado con 10.5%, la tasa más alta entre los países comparados.

Contexto internacional del desempleo

Las cifras muestran una diferencia clara entre los niveles de desocupación en México y los registrados en varias economías europeas. Mientras México se mantiene por debajo del 3%, países como España y Finlandia superan el 10%, lo que refleja realidades laborales distintas.

De acuerdo con la metodología del comparativo, algunos países cuentan con datos hasta octubre de 2025, mientras que otros incluyen cifras hasta noviembre de 2025, lo que permite una visión reciente del comportamiento del empleo a nivel global.

Datos oficiales y publicación

El comparativo fue elaborado con base en información de datosmacro.expansion.com/paro y presentado por el Gobierno de México. La publicación oficial se realizó el 24 de diciembre de 2025.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.