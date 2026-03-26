Sigue afectación por derrame en Veracruz, ahora llega sargazo con petróleo

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Tras varias horas de limpieza en las playas de Pajapan, Veracruz, trabajadores y pobladores ya reportaban avances en la remoción de residuos. Sin embargo, la situación cambió este martes, cuando una nueva oleada de sargazo con petróleo volvió a impactar la zona.

El arribo de estos desechos ocurre en medio de labores constantes para contener los efectos del derrame de hidrocarburo en Veracruz, que ya había afectado el litoral y actividades locales. La presencia de contaminantes sigue generando preocupación entre habitantes y prestadores de servicios.

Sargazo con petróleo agrava afectación en playas de Veracruz

Durante un recorrido realizado por Uno TV, se constató que junto con el sargazo y grumos de hidrocarburo, también recaló una tortuga muerta. Pobladores intentaron rescatarla al verla entre los residuos, pero confirmaron que ya no tenía vida.

Pescadores de la zona señalaron que este tipo de afectaciones no es común en la región. Aseguraron que la muerte de fauna marina está relacionada con la contaminación y no con otras causas habituales.

Derrame en Veracruz impacta fauna y labores de limpieza

La nueva llegada de residuos representa un retroceso en los trabajos de remediación que se habían desarrollado durante horas previas. Trabajadores en la zona retomaron las labores para retirar nuevamente el material contaminante.

Los pescadores insistieron en que la presencia de hidrocarburo en el mar está provocando daños visibles en el ecosistema, incluyendo la llegada de especies muertas a la orilla.

Turismo en Veracruz cae por contaminación en playas

El impacto también alcanza al sector turístico. Prestadores de servicios en la zona reportaron una caída del 100% en ventas, derivado de la contaminación en las playas.

Restauranteros señalaron que actualmente los productos que ofrecen no son locales. Explicaron que pescados y mariscos deben ser traídos de otros puntos de la región, ante la afectación directa en la actividad pesquera.

Además, turistas que comenzaban a llegar a playas como Jicacal fueron sorprendidos por esta nueva oleada de sargazo con petróleo, lo que ha frenado la recuperación económica esperada rumbo a Semana Santa.

El panorama se mantiene incierto mientras continúan las labores de limpieza en la zona afectada.

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