Ambiente caluroso este fin de semana en Mérida, Yucatán: ¿lloverá?

Para el fin de semana Mérida tendrá 39 grados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El clima en Mérida, Yucatán, para este sábado 7 de marzo se caracterizará por condiciones estables y cielo completamente despejado. Se espera una temperatura máxima de 39 grados y mínima de 19 grados, lo que generará un ambiente muy caluroso durante la tarde.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0%. El viento soplará desde el sureste entre 15 y 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 46 km/h, lo que podría generar momentos de viento moderado durante el día.

Domingo 8 de marzo: continúa el tiempo estable

Para el domingo 8 de marzo se mantendrán condiciones muy similares en la capital yucateca. El pronóstico indica cielo despejado durante todo el día, con temperatura máxima de 39 grados y mínima de 19 grados.

Según datos de la Conagua, al igual que el sábado, no se esperan lluvias, con 0% de probabilidad de precipitación.

El viento también llegará desde el sureste, con velocidades de 10 a 15 km/h y ráfagas de hasta 43 km/h, lo que aportará algo de movimiento al ambiente caluroso.

Recomendaciones ante el calor

Debido a las altas temperaturas previstas en Mérida durante el fin de semana, se recomienda:

Mantenerse bien hidratado

Evitar la exposición prolongada al sol entre mediodía y las 4 de la tarde

Usar protector solar, ropa ligera y sombrero o gorra

Las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso.

