Personas desalojadas de un predio bloquean el periférico de Mérida por más de 15 horas

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El periférico de Mérida, en Yucatán, permaneció bloqueado por más de 15 horas luego de que un grupo de personas desalojadas de un predio cerró la vialidad con piedras y llantas incendiadas para exigir diálogo con las autoridades estatales.

El bloqueo comenzó durante la madrugada de este jueves, después de un operativo en el que autoridades recuperaron un terreno ubicado en la colonia San José Tecó, al sur de Mérida. La protesta provocó afectaciones a miles de automovilistas y al transporte público en una de las carreteras con mayor circulación del estado.

Desalojo en San José Tecó originó el bloqueo

De acuerdo con información del Gobierno de Yucatán, el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado. El objetivo, informaron, era recuperar un predio propiedad del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).

Las autoridades señalaron que la intervención respondió a una investigación por el presunto delito de despojo. Posteriormente, el inmueble fue restituido conforme a la ley.

Por su parte, las personas desalojadas aseguraron que buscaban regularizar su situación y advirtieron que mantendrían el cierre del periférico de Mérida hasta que alguna autoridad atienda sus demandas.

Fernando Castro, uno de los ciudadanos desalojados, pidió la instalación de una mesa de diálogo para evitar que el conflicto escale.

Más de 200 mil vehículos resultan afectados

En el periférico de Mérida circulan diariamente más de 200 mil vehículos, por lo que el bloqueo ha generado importantes afectaciones a la movilidad durante gran parte del día.

Hasta el reporte más reciente, alrededor de 20 personas permanecían sobre la vialidad en espera de que las autoridades estatales establezcan una mesa de diálogo.

Por lo pronto, el Gobierno de Yucatán no ha informado hasta el momento cuándo podría liberarse por completo la circulación en esta importante vía.

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