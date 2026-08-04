“México Imparable”: arrancan centros para jóvenes en Yucatán

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Construyen espacios para jóvenes en Yucatán. Foto: Especial

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, inició la construcción de los primeros Centros Comunitarios “México Imparable” en Mérida y Kanasín, Yucatán, como parte de una estrategia del Gobierno de México para atender a jóvenes mediante deporte, cultura y apoyo en salud mental.

El proyecto contempla la construcción de 100 Centros Comunitarios en municipios del país. De acuerdo con el Gobierno de México, cada espacio tendrá capacidad para atender a alrededor de mil jóvenes y busca contribuir a la prevención de las violencias y a la reconstrucción del tejido social.

“México Imparable” arranca con obras en Yucatán

Durante una primera etapa, la SICT construirá 50 Centros Comunitarios este año, distribuidos en 50 municipios de 21 entidades federativas.

Las primeras obras ya comenzaron en Mérida y Kanasín, en Yucatán. El proyecto también contempla instalaciones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

La estrategia “México Imparable” fue presentada por el Gobierno federal como parte de las acciones para atender las causas de la violencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participa en el programa, mientras que la SICT está a cargo de la construcción de los espacios.

Centros Comunitarios ofrecerán deporte y cultura

Los jóvenes podrán acceder de manera gratuita a actividades como box, futbol, beisbol, basquetbol y atletismo.

Además, habrá opciones culturales como lectura, música, teatro y danza, entre otras disciplinas relacionadas con las bellas artes.

El Gobierno de México ha señalado que el modelo de “México Imparable” se basa en tres pilares: deporte, cultura y salud mental.

Salud mental, otro eje de “México Imparable”

La estrategia federal contempla que los 100 espacios beneficien directamente a unos 100 mil jóvenes, al considerar una atención aproximada de mil personas por Centro Comunitario.

La construcción de los primeros espacios marca el inicio de la expansión nacional del programa. La SICT continuará con las obras previstas en los municipios seleccionados durante esta primera etapa.

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