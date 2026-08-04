Comunidad maya de Molas defiende acuífero de Yucatán

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Mientras gran parte de México enfrenta sequías y escasez de agua, en Yucatán la preocupación es proteger el acuífero subterráneo del que dependen millones de personas.

Comunidades mayas defienden acuífero

En la comunidad maya de Molas, en Mérida, habitantes alzaron la voz por el crecimiento de granjas porcícolas y otros proyectos que, aseguran, ponen en riesgo ese patrimonio natural.

Y es que la granja ubicada en la región ha comenzado a crecer y temen se repita la historia de Santa María Chí, donde luego de una lucha que llevó varios años, por fin se logró que fuera clausurada.

“Pero en vista de que todo lo que se quitó en Santa María se pasó aquí, entonces ya los camiones ya pasan más fluidos, ya vienen más cargados, ya vienen de 10 a 15 camiones… Entonces toda la peste, toda la mosca que trae, todo el olor, entonces nos preocupa eso”. Rogelio Narvaez, habitante de Molas.

En Yucatán el río más importante es subterráneo y estas afectaciones podrían comenzar a no verse. Hoy esta comunidad maya decidió defenderlo y denunciar lo que comienzan a vivir y el riesgo que se corre.

“Mayormente malos olores, que como dicen cuando pasa, pues la verdad vienen moscas, moscas mucho, mucho olor apestoso”, Lucio Estrella, habitante Molas.

En una región donde casi toda el agua viaja por debajo de la tierra, proteger el acuífero es una tarea vital.

Habitantes de Molas luchan por defender el acuífero

Molas es una comisaría rural y de origen maya ubicada 16 kilómetros al sur de Mérida y forma parte de la Reserva Cuxtal. Destaca por su cercanía a rutas ecoturísticas como el Camino del Mayab, por lo que es indispensable defender su entorno natural.

“La Península Yucatán es una capa de piedra calcárea, que está formada por carvajos de calcio, entonces bueno, es como un queso gruyere, que está lleno de huecos por todas partes, de repente aquí puede haber un cenote y puede tener cierta fauna, y en otro cenote que está a pocos metros, puede tener otra fauna, entonces es interesantísimo… de repente aquí puede haber cierta contaminación”. explicó Sergio Grosjean, investigador y espeleólogo.

Es así como la lucha apenas comienza, para proteger el agua que llega a los hogares, la agricultura, los cenotes, los manglares en una de las reservas de agua dulce más importantes del país.

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