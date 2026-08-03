Profepa clausura proyecto Las Dunas por daños ambientales en Yucatán

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Profepa suspende proyecto “Las Dunas” en Yucatán. Foto: Uno TV

La Profepa confirmó la clausura temporal total del proyecto turístico e inmobiliario Las Dunas, ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán. Se detectaron afectaciones a especies de flora y fauna protegidas, así como diversas irregularidades en materia ambiental durante las inspecciones realizadas a finales de julio.

La decisión fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, tras varios días de incertidumbre por la difusión en redes sociales de imágenes que mostraban sellos de clausura en el predio. La dependencia informó que las obras permanecerán suspendidas mientras continúan los procedimientos administrativos.

La Profepa realizó inspecciones

en materia de impacto ambiental y forestal al proyecto inmobiliario Las Dunas, ubicado en Chuburná Puerto, municipio de Progreso, Yucatán. Durante las visitas detectó afectaciones a especies de flora protegidas por la NOM-059-SEMARNAT, presencia… pic.twitter.com/DfeI4JAhM9 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) August 2, 2026

Profepa detectó afectaciones a especies protegidas en Las Dunas

Durante las inspecciones realizadas los días 28, 29 y 30 de julio, la Profepa encontró que el proyecto ya había realizado trabajos de desmonte, despalme, movimiento de arena y la remoción total de vegetación en aproximadamente 1.3 hectáreas, equivalente al 30.8% de la superficie autorizada para el cambio de uso de suelo.

La dependencia también reportó la presencia de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT. Entre ellas: algodón silvestre, biznaga cabeza de gato, iguana rayada, matraca yucateca y colibrí tijereta. De acuerdo con la autoridad, algunas de estas especies no fueron incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni en el Programa de Rescate de Flora presentado para el proyecto.

Clausura responde a irregularidades ambientales

Además de las afectaciones a la flora y fauna, la Profepa señaló presuntos incumplimientos a las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales, así como irregularidades en el manejo de los residuos generados por las labores de desmonte.

Estos hallazgos motivaron la imposición de la clausura temporal total del proyecto Las Dunas, mientras continúan las investigaciones y el procedimiento administrativo correspondiente.

Proyecto Las Dunas generó movilización ciudadana

El desarrollo inmobiliario se encontraba en el centro de una movilización encabezada por el colectivo Salvemos las Dunas, cuyos integrantes advirtieron que la construcción representaba un riesgo para el ecosistema costero de Yucatán y para las especies que habitan en la zona.

En los últimos días, la protesta reunió decenas de miles de firmas y abrió un debate en redes sociales sobre el impacto del desarrollo inmobiliario en las dunas costeras.

Hasta el momento, la empresa responsable del proyecto Las Dunas no ha emitido un posicionamiento público sobre la clausura confirmada por la Profepa.

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