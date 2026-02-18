Carnaval de Mérida late al ritmo de la tradición maya

GENERANDO AUDIO...

A diferencia de otros carnavales del país, Mérida dedica un día entero a honrar sus raíces con danzas mayas. Vaquería yucateca y el sonido del tunkul marcaron el paso de casi 400 bailarines que transformaron el derrotero en un viaje cultural.

Ternos bordados, hipiles, guayaberas, rebozos de seda y alpargatas chillonas llenaron de color la fiesta, demostrando que aquí la tradición se vive.

“Estamos muy felices de estar aquí en el carnaval, festejando la magna vaquería, que es algo grato para nosotros los yucatecos, puesto que son parte de nuestras costumbres y tradiciones, y algo fundamental, muy importante, porque no en todos los carnavales tienen algo así, como las costumbres y tradiciones como las que nosotros tenemos aquí presentes en lo que es el carnaval de Mérida”

Michelle Leon / integrante de comparsa

“Lo especial está en conservar nuestras tradiciones, que el pueblo yucateco se sienta a gusto, mostrando sus tradiciones […] realmente es un pueblo rico y Yucatán pues no se queda atrás; creo que es el único estado donde hacemos un día especial, como lunes regional, donde todos muestran sus trajes típicos, la vestimenta que con mucho orgullo porta la mestiza, el traje del varón, que igual de mestizo con mucho orgullo lo porta, y todo se vuelve una algarabía a la hora del paseo”

Edith Acereto / integrante de comparsa

Más de 40 mil personas vibraron en el Lunes Regional del Carnaval de Mérida, donde la historia de Yucatán desfiló con orgullo en Plaza Carnaval, en Xmatkuil. Encabezado por la alcaldesa, el desfile reafirmó que la identidad comunitaria es el corazón del carnaval.

“Es un momento muy bonito que se vive cada año; se ven con pañuelos, flores, ropas bordadas, lo que es en Mérida, Yucatán, mucha música, alegría, comparsas”

Isabel Escárcega / espectadora

“Muy hermoso, porque son nuestras raíces, es nuestra cultura que no se debe olvidar, es la oportunidad que tiene el yucateco para sacar sus lujos, sus collares, sus aretes, sus ternos, sus lazos, sus flores, que pueden lucir”

Sara Escárcega / espectadora

El cierre fue una Gran Vaquería que convirtió la noche en un homenaje vivo a la cultura yucateca. Porque en Mérida, el carnaval también es memoria, orgullo y tradición.

