SEGEY anuncia megapuente por carnaval en Yucatán

Suspensión de clases en todas las instituciones públicas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) informó la suspensión de actividades escolares los días lunes 16 y martes 17 de febrero en todas las instituciones públicas del sector educativo en la entidad por las festividades del carnaval que se llevará a cabo del 11 al 18 de febrero en la entidad.

La medida aplica para todos los niveles educativos y se realizará en seguimiento al anuncio hecho por el gobernador Joaquín Díaz Mena, de acuerdo con un comunicado oficial emitido este 10 de febrero de 2026.

¿Por qué suspenden las clases en Yucatán?

De acuerdo con la SEGEY, la suspensión de clases se lleva a cabo en respeto a los usos y costumbres de la entidad, como parte del reconocimiento a las tradiciones locales que forman parte de la identidad cultural del estado.

La dependencia estatal indicó que esta disposición se extiende a todas las instituciones públicas del sector educativo, por lo que no habrá actividades escolares, presenciales ni académicas durante ambos días.

¿A qué escuelas aplica la suspensión?

El comunicado oficial detalla que la suspensión de actividades escolares aplica para:

Educación inicial

Educación básica

Educación media superior

Educación superior

Siempre que se trate de instituciones públicas dependientes del sector educativo estatal.

Hasta el momento, la SEGEY no ha informado sobre ajustes adicionales al calendario escolar ni la implementación de clases a distancia durante estas fechas.

Postura de la Secretaría de Educación

En el mismo comunicado, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán señaló que reconoce la riqueza cultural de la entidad, así como la importancia de preservar las tradiciones que distinguen a las y los yucatecos.

Asimismo, reiteró su compromiso de fomentar la prevención de las costumbres y festivales locales, como parte del fortalecimiento de la entidad cultural en la comunidad educativa.

Las actividades escolares se reanudarán de manera normal a partir del miércoles 18 de febrero, conforme al calendario oficial, salvo que la autoridad educativa emita un nuevo aviso.

La SEGEY recomendó a madres, padres de familia, estudiantes y personal educativo mantenerse atentos a la información difundida a través de canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario escolar.

