Con quema del mal humor arranca la fiesta más grande del año en Mérida

Más de 10 mil personas se reunieron para dar inicio al Circo Carnaval Mérida 2026, con la tradicional Quema del Mal Humor.

Fue así como se dio el arranque a una semana de diversión con el Circo Carnaval Mérida 2026, por lo que, entre fuego, tradición y fiesta, Mérida dejó atrás las malas vibras.

La alcaldesa explicó que es una edición que apuesta por la seguridad, la inclusión y la convivencia para todas las familias.

“Vamos a divertirnos y hacerlo de forma sana como sabemos hacerlo los meridanos, siempre juntos, siempre en comunidad, asi que hoy ¿a quién vamos a quemar? ¿Qué vamos a dejar fuera? A partir de hoy queda prohibido en la ciudad de Mérida, el mal humor, que venga la fiesta, que venga la unidad de los meridanos, que disfrutemos juntos de esta, la mejor ciudad de México, la más chula de todos, porque principalmente esta ciudad es chula porque su gente es chula, su gente la ama y la cuida, así que adiós al mar humor y a disfrutar de la fiesta de la gente “. Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

Además, se anunció la instalación de cuatro carpas circenses con propuestas innovadoras, un enfoque pet friendly con la participación de los reyes caninos del carnaval y acciones enfocadas en promover el bienestar animal.



Resaltó que, por primera vez, el festejo contará con una reina dentro del espectro autista, reafirmando el compromiso de visibilizar y celebrar la diversidad dentro de la comunidad.



Además, Circo Carnaval Mérida 2026 contará con medidas de inclusión sensorial para personas con autismo, incluyendo espacios de contención.

Se trata de áreas diseñadas para ofrecer un ambiente tranquilo, seguro y con menor estimulación auditiva, permitiendo que las personas con autismo puedan resguardarse del ruido y el ajetreo del carnaval.

Se proporcionarán audífonos especiales para reducir el impacto auditivo de la música y los desfiles.

Desfiles, conciertos, artistas invitados y nuevas atracciones esperan reunir a miles de familias del 11 al 18 de febrero en Ciudad Carnaval.

Este jueves arrancó el Desfile Infantil, para después dar paso al Viernes de Corso, Sábado de Fantasía, Domingo de Bachata, Lunes Regional y Martes de Batalla de Flores, nombres con que se les conoce a cada desfile en estos días de carnaval.

