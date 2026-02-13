Alerta en Chelem: el sargazo vuelve

GENERANDO AUDIO...

Llegada de sargazo a playas. FOTO: UnoTV

El sargazo volvió a aparecer en la costa de Chelem, Progreso y autoridades ya reforzaron labores de limpieza para evitar que invada las playas.

Las brigadas trabajan retirando esta macroalga para proteger el turismo, la pesca y el ecosistema, pero advierten que podría seguir llegando más en los próximos días.

“Pues ahorita como comisaría estamos tomando la cuestión, las señoras de barrido han estado limpiando lo que es el sargazo que se produce a través de la erosión del mar, y pues como ustedes saben lo de la terminal remota en estas épocas de norte afecta y eso hace que se produzca el sargazo, pues ahorita el equipo de barrido que tenemos en la comisaría nos está ayudando, pero no es suficiente “. Gabriela Chable, subcomisaria de Chelem.

El fenómeno del sargazo es natural, pero cuando arriba en grandes cantidades puede afectar el mar, generar malos olores y complicar las actividades económicas de la zona.

“Sí, nos afecta, aparte de eso, el olor, el turismo, viene la gente a bañarse, ya no se puede bañar porque esto la verdad es un olor muy feo y da picazón el sargazo”. María Abdala, ciudadana.

“Es primera vez que baja así tanto sargazo, es primera vez que cae acá en la playa, no había caído nada así”. José Xoolo, ciudadano.

La arribazón de sargazo es un fenómeno recurrente en el litoral yucateco, aunque los meses de mayor intensidad se da entre abril y agosto.

Mientras tanto, continúan las acciones para mantener limpias las playas y reducir el impacto ambiental en la costa yucateca.

