Chichén Itzá volverá a recibir visitantes este 1 de junio

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Chichén Itzá abrirá nuevamente el 1 de junio. Foto: Kattia Espinosa

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá, uno de los principales destinos turísticos de México, reabrirá sus puertas este lunes 1 de junio, luego de que autoridades y comerciantes alcanzaran acuerdos para regular la actividad en el sitio.

El cierre previo se derivó de desacuerdos relacionados con el comercio al interior del complejo, situación que finalmente fue atendida mediante diálogo entre los distintos actores involucrados.

Acuerdos permiten reactivar la actividad turística

El Gobierno de Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura federal y el Ayuntamiento de Tinum informaron que la reapertura forma parte de una estrategia conjunta para:

Ordenar la actividad comercial dentro del sitio

dentro del sitio Mejorar la experiencia de los visitantes

Garantizar condiciones para los artesanos

Proteger el patrimonio cultural

Acceso será únicamente por el CATVI

Como parte de las nuevas disposiciones, se estableció que el ingreso a la zona arqueológica será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI).

Esta medida busca tener un mayor control del flujo turístico, así como una mejor organización de los servicios ofrecidos dentro del recinto.

Buscan equilibrio entre turismo y comunidades

Las autoridades destacaron que los acuerdos alcanzados también tienen como objetivo beneficiar a las comunidades locales, cuya economía depende en gran medida del turismo que genera Chichén Itzá.

Asimismo, se subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre la actividad económica y la conservación del sitio arqueológico, considerado Patrimonio de la Humanidad.

Reapertura marca regreso a la normalidad

Con la reapertura programada para este 1 de junio, se espera que Chichén Itzá retome su operación habitual, tras días de afectaciones en el acceso de visitantes. Las autoridades reiteraron que continuarán supervisando el cumplimiento de los acuerdos para evitar nuevos conflictos.

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