Las comunidades de Yucatán están recuperando los manglares

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Mientras en muchas partes del mundo los manglares desaparecen, en Yucatán hay comunidades que decidieron hacer exactamente lo contrario: devolverles la vida.

En el marco del Día Internacional de la Conservación de los Manglares, en Yucatán, pescadores, voluntarios, niñas, niños y familias enteras tomaron palas y lodo para recuperar uno de los ecosistemas más importantes de México.

Comunidades de Yucatán participan en restauración de manglares

En la comunidad de San Ignacio Petzbalam, en Motul, recién decidieron empezar también con esta lucha para rehabilitar zonas de manglar afectadas por huracanes.

“La participación ahorita es importante, porque además con los lodos que estamos sacando de este manantial, que son muy ricos en nutrientes, se están llenando unas bolsas para poder sembrar ahí las plántulas de manglar Mangle Rojo, dejarlos crecer unos días y llevarlo hacia las zonas de las tarquines y las áreas que vamos a reforestar aquí en el interior”, refirió Eduarto Batllori, Investigador del Cinvestav.

Restauración de manglares en Chabihau, Sisal y Progreso

Durante los últimos años, comunidades como Chabihau, Sisal y Progreso han impulsado jornadas de restauración de manglares.

Algunas comenzaron después de incendios. Otras, para recuperar zonas degradadas.

Todas tienen algo en común: la convicción de que proteger el manglar es proteger también su forma de vida.

Manglares ayudan a proteger comunidades costeras

Fernando Cauich, voluntario, dijo:

“Yo pienso que es mantenerle el tiempo a los ciclones que vengan. Que no nos pegue tan fuerte. Mantenerlos libres. Mantener limpia el área. Mantenerlo verde. Para que no nos peguen tanto los ciclones que nos vengan”.

“Es el restablecimiento de este, cuando es un lugar ya muerto, aquí podemos observar, nos adentramos y vemos un mangle muy abundante, pero luego empezamos a caminar y hay una disminución de esto, observamos en los lados y vemos que todo esto ya está perdido y nosotros queremos volver a restablecerlo para que haya una protección hacia nosotros“, mencionó Yazumi Chan, voluntaria.

Porque detrás de cada mangle sembrado hay alguien que decidió dedicar tiempo para proteger el lugar donde vive.

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