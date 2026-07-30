Suspenden polémico proyecto inmobiliario Las Dunas, en Puerto de Chuburná, Yucatán

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Foto: Uno TV

El proyecto inmobiliario Las Dunas, en Chuburná Puerto, presenta sellos de clausura temporal, luego de varios días de polémica y denuncias de activistas y ciudadanos que impulsan la defensa de este ecosistema costero en Yucatán.

De acuerdo con los activistas, desde esta mañana las obras permanecen detenidas y ya no se observa actividad de maquinaria en el lugar, lo que consideran un paso importante mientras continúa la revisión del caso.

También hicieron un llamado a la comunidad, prestadores de servicios y ciudadanía a mantenerse informados y participar de forma pacífica en las acciones encaminadas a la protección de las dunas.

Hasta ahora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha informado oficialmente las causas de la clausura temporal ni el alcance de esta medida.

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