Escasez de combustible en Cuba aún no impacta vuelos desde Yucatán

Yucatán, sin afectaciones en vuelos a Cuba pese a crisis energética. Foto: Uno TV

A pesar de que algunas aerolíneas internacionales han suspendido o modificado vuelos hacia Cuba debido a la falta de combustible en la isla, en Yucatán la conectividad aérea se mantiene sin afectaciones relevantes hasta el momento.

Crisis energética impacta operaciones aéreas en Cuba

La escasez de turbosina en Cuba ha generado alertas en distintos aeropuertos, obligando a compañías, como Air Canada, a cancelar vuelos y, en algunos casos, enviar aeronaves vacías únicamente para repatriar pasajeros. Otras aerolíneas han optado por ajustes operativos, como escalas técnicas en terceros destinos para abastecer combustible y completar sus rutas.

Operación normal en el Aeropuerto de Mérida

En contraste, los vuelos desde y hacia Yucatán continúan operando con normalidad, confirmaron fuentes cercanas a Grupo ASUR, operador del Aeropuerto Internacional de Mérida. Esta estabilidad permite mantener el flujo turístico y familiar entre la región y la isla.

Yucatán, sin afectaciones relevantes en vuelos hacia Cuba

En el caso del sureste del país, los vuelos entre Yucatán y Cuba continúan operando con normalidad. Fuentes cercanas a Grupo ASUR, operador del aeropuerto de Mérida, confirmaron que no se han registrado afectaciones importantes en la conectividad aérea.

Esto ha permitido mantener el flujo, pese al contexto adverso en aeropuertos cubanos donde se ha reportado, incluso, escasez de turbosina.

Monitoreo permanente

Autoridades aeroportuarias y aerolíneas siguen de cerca la evolución de la situación para anticipar posibles cambios en la operación aérea.

