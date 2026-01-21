Pobladores frenan maquinaria que deforestaría Yaxcopoil para desarrollar un banco de materiales

GENERANDO AUDIO...

Habitantes de Yaxcopoil, en el municipio de Umán, Yucatán, lograron detener la entrada y operación de maquinaria pesada en los montes de su comunidad, donde se realizan labores de deforestación para la instalación de un banco de extracción de material pétreo.

Este banco de materiales pertenece a la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V. (CUPSSA). El proyecto fue autorizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán en octubre de 2023, mediante la aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental.

En 2024, la empresa solicitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de suelo forestal en el mismo predio donde ya contaba con una autorización estatal previa. La dependencia federal negó el permiso por incumplimientos ambientales.

Aun así, la empresa CYPSSA inició la deforestación, en desacato a la resolución de Semarnat, sin consultar a la comunidad y violando el ordenamiento ecológico, causando daños en cuevas, cuerpos de agua y zonas arqueológicas de Yaxcopoil.

“Nos dijeron que nos van a hacer un fraccionamiento, y a la hora de la hora corrieron los rumores que van a hacer un banco de material y eso nos afecta. Ahí están los problemas de Tebec y de otros lugares que se están cuarteando las casas y no les hacen caso”

Guilbardo Huchim / poblador

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, la gente frenó las máquinas y, al mismo tiempo, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegó a la zona, pues habría daño en vestigios arqueológicos.

Además, a los vecinos les preocupa que la explosión de material provoque daños irreversibles en sus casas.

“Nosotros estamos en contra de lo que se supone que se está armando, que es un banco de materiales. Nosotros como pueblo tememos, por ejemplo, la escuela primaria, que es antigua; si tú pones un banco de material cerca de nuestra escuela, ¿y los niños dónde van a quedar? Entonces tú no te pones a pensar, material va y viene, pero la vida de la gente dónde queda”

Dulce Mataí / afectada

Ante ello, los vecinos exigen intervención urgente de Semarnat e INAH, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y el Gobierno de Yucatán.

