Heladas históricas en Yucatán: registran hasta 3° por frente frío 32

Las bajas temperaturas se hicieron sentir con fuerza en Yucatán durante la madrugada de este lunes 2 de febrero. Varios municipios registraron cifras históricas por el paso del frente frío 32. En Muna, el termómetro descendió hasta los 3 grados centígrados, mientras que en Peto se reportaron 4 grados, de acuerdo con datos oficiales.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que estas temperaturas igualaron los registros mínimos históricos para un mes de febrero en ambas localidades, marcas que no se alcanzaban desde 1972 y 1973, respectivamente. En la capital del estado, Mérida, la temperatura mínima fue de 7.4 grados, y durante las primeras horas del día se mantuvo alrededor de los 14 grados.

Frente frío 32 provoca temperaturas históricas en Yucatán

Datos comparativos indican que Mérida vivió su tercera temperatura más baja desde 1999, solo por debajo de los registros de 1999 y 2006, cuando el termómetro cayó a 5.3 grados, y de 2002, año que mantiene la marca más baja con 4.9 grados.

Las bajas temperaturas se reflejaron también en la rutina diaria de la población. Habitantes señalaron que fue necesario abrigarse más de lo habitual, especialmente durante la madrugada, cuando el frío fue más intenso en distintos puntos del estado.

Ante estas condiciones, autoridades estatales recomendaron a la población mantenerse abrigada, sobre todo en las primeras horas del día, y poner especial atención en personas vulnerables, como adultos mayores, niñas y niños.

Aunque la llamada “heladez” en Yucatán suele presentarse solo por pocos días, las familias recurren a prácticas tradicionales para contrarrestar el frío. En la entidad es común dormir en hamaca, por lo que algunas personas colocan periódicos, tapetes o cobertores debajo, además de consumir bebidas calientes como chocolate o café.

Las bajas temperaturas no se limitaron a una sola región. En Hunucmá se registraron 4 grados, en Akil el termómetro marcó 5 grados, y en Chaksinkin descendió hasta los 7 grados. En estados vecinos, como Campeche y Quintana Roo, se reportaron temperaturas de 6 y 7 grados.

Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno de Yucatán, a través del Sistema DIF estatal, realizó la entrega de mil 600 cobertores en comisarías y colonias de distintos municipios del interior del estado, con el objetivo de mitigar los efectos del frío en la población.

