Pese a poca convocatoria, comunidad therian celebra su reunión en Mérida

Foto: Kattia Espinosa/UnoTV

Aunque con poca convocatoria, jóvenes y adultos de la comunidad therian en Mérida se reunieron en Paseo de Montejo, para respaldar el movimiento que ha sido tendencia en las últimase semanas.

No es disfraz. No es cosplay. Es identidad, aseguran. Las personas therian se identifican, a nivel espiritual o psicológico, con un animal. Y así se definen.

Este therian se identifica como conejo, tiene 25 años y trabaja, pero una vez en casa, unas seis horas aproximadamente, le gusta comportarse como un conejo, incluso comer zanahorias.

“Es prácticamente conectar con tu lado espiritual animal, sentirte animal porque no es nada fácil, al principio es muy complicado poder conectar con ese lado y pues prácticamente tener ciertos hábitos del mismo animal, por ejemplo saltar, correr, comer zanahorias con espinacas, no sé, hay muchas características”

Therian conejo

Para muchos, este movimiento significa aceptación y pertenencia. Como Sr. Caballo-Unicornio, un estudiante de ciencias sociales, que asegura sentirse feliz con este movimiento.

“Es como todo, hay que sentirse, adecuarse, aprender cosas nuevas, como cuando un humano aprende a caminar”

Therian caballo-unicornio

En el Paseo de Montejo, también se dio cita esta chica, indentificada como gatita. Estuvo de hecho acompañada de su padre, quien respalda el movimiento, pues asegura que para su hija es un hobby y no un estilo de vida.

“Yo pienso que es una manera de escaparte, a veces a los problemas que hay, y separarte de los celulares un poquito, porque eso te da la oportunidad de hacer tus máscaras, porque ella hace sus máscaras, ella compra todas las cosas y te digo eso tiene más de cuatro años, mí me extraña que ahorita eso sea una novedad, si en internet tiene cuatro años; de hecho, eso lo venden por internet y te lo mandan para hacer sus máscaras, yo digo que si es una cosa sana y te aleja del celular por lo menos unas cuatro u ocho horas un fin de semana, adelante háganlo con supervisión de los papás, ya las parafilias de los adultos son otra cosa”

Luis Ramírez / papá de joven therian

Y sí, aunque se identifican como animales, cada quien se siente libre de hablar, porque, dicen, no dejan de ser humanos.

“Por decisión propia, cada therian tiene su propia ética, si quieren hablar oi no quieren hablar, si quieren hacer ruiditos, así, pero no todo el tiempo”

Therian conejo

“Porque therian no significa ser un animal, sabemos qué es un humano y un animal, simplemente es identificarnos como uno”

Therian caballo-unicornio

Aseguran que en estos encuentros con otras personas de su movimiento comparten experiencias, hacen dinámicas y fortalecen su comunidad en un espacio seguro y de respeto.

En redes sociales el tema generó curiosidad, preguntas y también debate. Pero más allá de opiniones, se trata de jóvenes buscando comunidad, expresión y sobre todo, respeto.

