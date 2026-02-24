Yucatán en riesgo: manglares pierden terreno ante construcciones

GENERANDO AUDIO...

Los manglares en Yucatán, considerados el escudo natural contra huracanes, enfrentan pérdida y presión por el boom inmobiliario en la costa. En zonas como Sisal, Chuburná y Chelem, habitantes y especialistas alertan que la degradación deja vulnerable al estado ante ciclones y marejadas.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) documentó afectaciones relevantes en el corredor costero. Aunque hay trabajos de recuperación en algunos puntos, advierten que restaurar el suelo y el equilibrio ecológico puede tardar años.

Manglares en Yucatán: escudo anti huracanes en riesgo

Eduardo Batllori, investigador del Cinvestav, explicó que entre Sisal y Chuburná había 150 km² con afectaciones, donde hasta 80% del manglar de cuenca fue devastado. Señaló que hay avances en desazolves y control de flujos salinos que permiten nueva vegetación más estable, pero abrir “bocanas” y meter arena exporta materia orgánica y complica la recuperación.

En Chelem, vecinos denuncian invasiones y venta ilegal de terrenos en humedales. Sarah Huchim, ciudadana del puerto, afirmó que ya se destruyeron hectáreas de mangle para construir casas. Subrayó que el manglar protege del oleaje, el viento y ciclones.

Operativos en Chelem y clausuras en humedales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó operativos con la Guardia Nacional; el más reciente, el 16 de febrero. En la zona se han clausurado lotes ubicados en áreas de humedal o manglar.

Larilú Chin, comisaria de Chelem, dijo que la comunidad presentó denuncias y que las autoridades federales han colocado sellos y multas.

La destrucción de manglares altera el hábitat, desplaza fauna y afecta nidos y refugios naturales. Habitantes advierten que, sin este muro natural, la costa queda más expuesta cuando el mar y los ciclones impacten.

