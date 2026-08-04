Los 10 estados con mayor discrepancia en cifras de homicidios del Inegi y el SESNSP

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El Inegi registró menos casos en todas las entidades. Foto: Cuartoscuro.

Las cifras de homicidios de 2025 no coinciden en todos los estados. Veracruz, Oaxaca y Michoacán registran las mayores discrepancias entre los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A nivel nacional, la diferencia entre ambos registros asciende a 9 mil 150 casos. El SESNSP reportó 37 mil 139 víctimas de homicidio doloso en 2025, mientras que el Inegi registró 27 mil 989 defunciones por homicidio, según los informes publicados por ambas instituciones.

En los 10 estados con las mayores discrepancias, el SESNSP reportó más homicidios que el Inegi, una tendencia que también se repitió en el resto de las entidades del país.

Cabe destacar que el SESNSP toma como base la información enviada por las fiscalías estatales sobre los homicidios registrados.

Estados con mayor discrepancia en cifras de homicidios

Veracruz

Inegi: 793 casos

SESNSP: 1,874

Diferencia: 1,081

Oaxaca

Inegi: 767

SESNSP: 1,618

Diferencia: 851

Michoacán

Inegi: 1,539

SESNSP: 2 mil 326

Diferencia: 787

Quintana Roo

Inegi: 536

SESNSP: 1,264

Diferencia: 728

Ciudad de México

Inegi: 817

SESNSP: 1,515

Diferencia: 698



Chiapas

Inegi: 427

SESNSP: 1,104

Diferencia: 677

Puebla

Inegi: 966

SESNSP: 1,617

Diferencia: 651

Jalisco

Inegi: 1,396

SESNSP: 2 mil 24

Diferencia: 628

Tamaulipas

Inegi: 300

SESNSP: 888

Diferencia: 588

Nuevo León

Inegi: 732

SESNSP: 1, 239

Diferencia: 507

¿Por qué las cifras pueden ser diferentes?

Ambas instituciones elaboran sus estadísticas con fuentes distintas. Por una parte, el Inegi contabiliza las personas fallecidas por homicidio a partir de certificados, actas de defunción e información del Servicio Médico Forense y del Ministerio Público.

En cambio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta los homicidios registrados por las fiscalías en carpetas de investigación. Por ello, aunque ambas son cifras oficiales, pueden existir diferencias entre sus registros.

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que las dos estadísticas cumplen con funciones distintas.

Cómo se contabilizan los homicidios

En un comunicado, la SSPC explicó que los datos del SESNSP, construidos con información de las fiscalías, tienen por objetivo dar un seguimiento del comportamiento de los delitos.

En cambio, el Inegi elabora estadísticas vitales, toda vez que son preliminares los resultados sobre las defunciones del 2025.

De igual manera, la SSPC afirmó que las discrepancias son un resultado esperado desde el punto de vista estadístico y metodológico. Ambas instituciones usan distintas unidades de observación, procesos de validación, periodos de recopilación y mecanismos de integración de información.

Por ello, no es técnicamente esperable que los registros coincidan de manera exacta año con año.

La SSPC subrayó que las cifras del Inegi y del SESNSP muestran una evolución en la disminución de los homicidios en 2025, pese a las diferencias.

Según la dependencia de seguridad, el Inegi ha reflejado una reducción del 16% de homicidios entre 2024 y 2025, una tendencia de disminución que también se observa en el registro de víctimas del SESNSP.

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