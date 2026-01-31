Agreden con explosivos a policías en Zacatecas; civil resulta herido

GENERANDO AUDIO...

Policías fueron atacados en Tabasco, Zacatecas. Foto: Uno TV

Un intenso operativo de seguridad se desplegó la tarde de este viernes 30 de enero en la zona limítrofe entre Tabasco y Villanueva, Zacatecas, tras una agresión armada contra elementos de la Policía Estatal Preventiva durante un patrullaje.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el ataque a través de un mensaje en redes sociales. Informó que una persona civil, ajena a los hechos, resultó herida por arma de fuego, pero se reporta estable y fuera de peligro.

Agresión armada activó operativo de seguridad

De acuerdo con información oficial, el enfrentamiento inició en las inmediaciones de la comunidad de San José de Tayahua, cuando policías estatales realizaban un recorrido de vigilancia rutinario. Durante el patrullaje, un grupo de civiles armados ignoró las indicaciones de alto y abrió fuego contra los uniformados.

Tras la agresión, se activó un operativo de seguridad en la región, con la participación de corporaciones estatales. Las autoridades desplegaron patrullas en caminos rurales y accesos principales para localizar a los agresores y resguardar a la población.

Autoridades confirman civil herido y refuerzan vigilancia

Rodrigo Reyes Mugüerza precisó que la persona lesionada transitaba por la zona al momento de la balacera y no tenía relación con el ataque. Aseguró que recibió atención médica oportuna y que su estado de salud es estable.

Las autoridades estatales indicaron que el operativo se mantendrá en la región para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar nuevos hechos de violencia. También señalaron que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni sobre policías lesionados. La Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la población para evitar transitar por zonas de riesgo mientras continúan las acciones de seguridad.

