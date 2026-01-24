Campesinos bloquean carretera federal 45 en Zacatecas por acopio de frijol

GENERANDO AUDIO...

Productores de frijol del municipio de Morelos bloquearon este viernes la carretera federal 45 para exigir el acopio inmediato de su cosecha, ante lo que califican como incumplimientos reiterados por parte de las autoridades responsables del programa federal.

Los campesinos señalaron irregularidades en los centros de acopio operados por Alimentación para el Bienestar, entre ellas la presencia de intermediarios conocidos como “coyotes”, la falta de costales para el empaque y bodegas saturadas o que aún no operan de manera plena, lo que ha impedido la recepción del grano.

Productores denuncian falta de respuesta oficial

Durante la manifestación, los agricultores afirmaron que esta no es la primera vez que recurren al bloqueo carretero, ya que aseguran no haber recibido soluciones concretas pese a los compromisos previos.

“Tuvimos que hacer esto otra vez porque los encargados del acopio no nos resuelven nada. Ya tenemos, pues ya tenemos tiempo y a los productores no nos están recibiendo nada”, señaló Juan Lara, productor de frijol.

Riesgo para la cosecha por retrasos en el acopio

Los manifestantes advirtieron que la demora en la recepción del frijol pone en riesgo la calidad del producto, el cual ya presenta afectaciones por el exceso de humedad propio de la temporada.

Indicaron que, de mantenerse la situación, el grano podría sufrir pudrición prematura y la aparición de plagas, lo que complicaría su comercialización y generaría pérdidas económicas para las familias productoras.

“A veces batallamos porque ya ve el clima, pues no nos es favorable, no llueve y no vendemos nada, y hoy que tenemos que vender es lo mismo, no podemos”, agregó Juan Lara.

Advierten posibles acciones más severas

Aunque las mesas de diálogo entre autoridades y productores continúan abiertas, hasta el momento no se ha informado sobre acuerdos concretos que destraben el acopio del frijol.

Ante la falta de respuestas, los campesinos advirtieron que podrían radicalizar sus protestas en los próximos días si no se atienden de manera inmediata sus demandas.

