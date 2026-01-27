Campesinos toman bodegas de Segalmex y bloquean carretera federal en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Productores del campo se manifestaron en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Productores de frijol del estado de Zacatecas tomaron este martes las instalaciones centrales de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), luego de que autoridades de la dependencia federal incumplieran el compromiso de abrir las bodegas de acopio para la recepción del grano, promesa realizada la semana pasada.

Los manifestantes denunciaron que las bodegas son abiertas de manera discrecional para permitir el ingreso de frijol propiedad de intermediarios, quienes se aprovechan de la desesperación de los campesinos para adquirir el grano a precios muy por debajo del mercado y posteriormente venderlo al gobierno federal.

“Y los primeros que metieron grano son los coyotes que nos compraron por ahí en noviembre-diciembre los granos, las toneladas a nosotros a un precio muy bajo y ellos sí lo metieron a, pues al precio de 27, 25 pesos a como lo está pagando Segalmex”. Osvaldo López, agricultor

Los agricultores señalaron directamente a funcionarios de Segalmex por presunta complicidad con estos intermediarios, al permitir prácticas que afectan de manera directa a los productores locales. “Los acopiadores traen un acuerdo con el coyotaje”: Abraham Castro, agricultor

Afirmaron que a los pocos campesinos a quienes se les ha aceptado el grano de forma directa se les han exigido cuotas fuera del marco legal como condición para recibir el producto.

“Una persona que metió 35 toneladas, pero adelante tuvo que soltar 140 mil pesos para que le recibieran el frijol, y pues aquí necesitamos saber de qué se trata”. Testimonio anónimo, campesino afectado

Ante esta situación, los productores reanudaron las movilizaciones con bloqueos sobre la carretera federal 45 y la toma de diversas dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de presionar al gobierno estatal para que intervenga ante la dependencia federal y atienda sus demandas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.