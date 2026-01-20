Alerta sanitaria en Zacatecas por carne contaminada con clembuterol

GENERANDO AUDIO...

Carne contaminada con clembuterol. Foto: Omar Hernández

Autoridades de la región sur del estado de Zacatecas mantienen la alerta sanitaria por la entrada de carne contaminada con clembuterol, proveniente principalmente del municipio de Calvillo, en Aguascalientes.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios(Cofepris) identificó la presencia de esta sustancia en muestras de carne comercializada en Jalpa, lo que activó las medidas preventivas en la región.

Hasta el momento, no se reportan personas afectadas por el consumo de este producto. Las autoridades no contemplan restringir el ingreso de carne proveniente de otros estados, pero reforzarán los filtros de inspección y vigilancia en puntos de entrada y establecimientos comerciales.

El enfoque se mantiene en las carnicerías, locales de venta de productos cárnicos y negocios de la región para evitar daños a la población.

“Queremos empezar a ponerle mano al tema de la carne que está ingresando de otros estados al municipio (…) Que la gente que consuma tacos, o que vaya y compre su kilito de carne que tenga las certificaciones y cuente con una buena calidad, para que no vaya a tener algunas consecuencias” expresó, Olegario Viramontes, presidente municipal de Jalpa.

El clembuterol es un medicamento utilizado por algunos ganaderos de forma ilegal para la engorda de las reses, sin embargo, su consumo en humanos puede causar intoxicaciones graves.

Ante esta situación, varios municipios colindantes con Aguascalientes exploran opciones como la instalación de un rastro municipal propio que garantice la calidad sanitaria de la carne producida y consumida en la zona.

Las autoridades locales y federales continúan con operativos de muestreo y vigilancia para evitar riesgos a la salud pública.

