Regreso a clases en Zacatecas: 500 escuelas permanecían cerradas desde el 24 de noviembre

Regresan a clases todas las escuelas de Zacatecas. Foto: Omar Hernández.

Este lunes 12 de enero de 2026, todas las escuelas del estado de Zacatecas regresaron a clases, incluyendo aquellos planteles que se encontraban cerrados por un paro laboral desde finales de noviembre de 2025.

La totalidad de las escuelas de Zacatecas reanudaron clases este lunes, tras concluir el periodo vacacional de fin de año y superar un paro laboral que afectó a alrededor de 500 planteles desde el 24 de noviembre de 2025.

El conflicto surgió por la oposición de maestros, principalmente de la Sección 58 del SNTE, al programa piloto de federalización de la nómina educativa impulsado por el Gobierno estatal. La Secretaría de Educación propuso un cambio voluntario para que los docentes migraran su pago al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) federal.

El proceso de federalización avanza de manera voluntaria: hasta ahora, 287 docentes ya concluyeron trámites para cobrar con recursos federales desde enero, mientras otros continúan en proceso.

Los docentes argumentaron que esta modificación pondría en riesgo las prestaciones y el sistema de jubilaciones local, además de implementarse de forma unilateral sin consulta al sindicato.

Como medida de protesta, suspendieron actividades en cerca de 500 escuelas, lo que impactó a aproximadamente 50 mil estudiantes.

Foto: Cuartoscuro

Padres de familia preocupados por la educación de sus hijos

Aunque el movimiento contó con respaldo ciudadano en algunos sectores, madres y padres de familia expresaron su preocupación por el rezago educativo generado.

“Los maestros están exigiendo sus derechos, se les respeta y todo, pero también, ¿dónde está el derecho de los niños que tienen su derecho a la educación?”, dijo Martha Fernández, una madre de familia.

Por otra parte, los maestros advirtieron que las manifestaciones continuarán y no descartaron nuevas acciones que podrían interrumpir el ciclo escolar.

“Nosotros estaremos tácticamente valorando otra estrategia, está de desgaste a la sociedad, de confrontación que no fue además… la estamos valorando, tendremos que buscar un puente con autoridades que sí resuelvan”, dijo Marcelino Rodarte, secretario general de la sección 58 del SNTE.

Las autoridades educativas reconocieron que la suspensión afectó el ciclo escolar y admitieron que, por el momento, no existe un plan específico para recuperar el tiempo perdido en la educación de los alumnos.

