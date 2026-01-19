Zacatecas sin tren: descarrilamiento e incendio paralizan circulación ferroviaria

GENERANDO AUDIO...

En Zacatecas, la circulación de trenes quedó interrumpida. Foto: Omar Hernández

Autoridades del estado de Zacatecas confirmaron este lunes que la circulación ferroviaria quedó interrumpida de manera temporal en la entidad, derivado de dos accidentes registrados en la capital del estado.

¿Qué se sabe de los accidentes en Zacatecas?

El primero ocurrió el pasado sábado, cuando nueve vagones cargados con semillas se descarrilaron a la altura del fraccionamiento San Fernando, lo que provocó la interrupción de un crucero vial que da acceso a la ciudad.

Aunque las autoridades no han informado de manera oficial las causas del descarrilamiento, peritos que participan en la investigación señalaron que el exceso de velocidad fue una de las principales causas que habrían derivado en el percance.

El descarrilamiento ocasionó que las vías férreas quedaran retorcidas y fuera de su sitio, por lo que será necesario sustituirlas en un tramo aproximado de medio kilómetro.

El segundo incidente se registró durante la madrugada siguiente, cuando un vagón de tren comenzó a incendiarse mientras circulaba a la altura de la colonia Ojo de Agua, en el municipio de Guadalupe, que forma parte de la zona metropolitana.

Ante el riesgo, las autoridades desengancharon el vagón para evitar que el fuego se propagara y evacuaron cuatro viviendas cercanas, con el fin de prevenir afectaciones por intoxicación a sus habitantes.

Como saldo del incendio, se reportaron cuatro automóviles dañados. En ninguno de los dos accidentes se registraron personas lesionadas.

Derivado de estos hechos, personal de Ferromex trabaja en el mantenimiento de las vías para restablecer la circulación ferroviaria a la brevedad; sin embargo, hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado para la conclusión de los trabajos.

