Ataque armado en Loreto deja un muerto y una mujer herida

Ataque armado en Loreto, Zacatecas deja un muerto. FOTO: Especial

Un ataque armado en Loreto, Zacatecas dejó un hombre muerto y una mujer herida este martes 10 de marzo de 2026 en la cabecera municipal. La agresión provocó temor entre habitantes, que buscaron resguardarse en sus casas y en comercios para evitar ser alcanzados por las balas.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados atacaron a un grupo de personas que estaba reunido en un establecimiento de bebidas alcohólicas ubicado sobre la calle Enrique Estrada. Tras las detonaciones, la zona quedó bajo resguardo mientras autoridades desplegaron un operativo policiaco.

Como resultado de la agresión armada, un hombre cayó al suelo tras recibir impactos de bala. Cuando paramédicos llegaron al sitio, confirmaron que ya no tenía signos vitales. Por ello, el lugar fue acordonado y quedó bajo resguardo como escena del crimen. En el mismo hecho, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

El tiroteo también alarmó a vecinos, maestros y personal de la escuela primaria José María Luis Mora, ubicada cerca del lugar donde ocurrió el ataque. De forma preventiva, directivos del plantel decidieron suspender las clases del turno vespertino para evitar riesgos a los alumnos.

La violencia también alcanzó la actividad comercial de la zona. Algunos negocios cercanos bajaron sus cortinas y en una parte representativa de la cabecera municipal se suspendieron actividades durante la tarde, ante el temor de que pudiera registrarse un nuevo hecho violento.

Después del ataque armado en Loreto, los responsables escaparon. Aunque las autoridades implementaron patrullajes para tratar de ubicarlos, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho. La presencia policial continuó en la zona mientras se mantenía el resguardo del lugar del tiroteo.

