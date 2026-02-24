Madres buscadoras del colectivo “Escarabajos” localizan fosa clandestina en la sierra de Jerez

GENERANDO AUDIO...

Fosa clandestina hallada en Jerez, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, “Escarabajos” confirmaron este martes el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en la zona serrana de la comunidad Monte de los García, perteneciente al municipio de Jerez, en Zacatecas.

Las buscadoras llegaron al sitio tras recibir información de habitantes locales, quienes alertaron sobre posible actividad delictiva en el área de difícil acceso.

Durante la inspección, recuperaron inicialmente un cráneo y huesos largos, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes para el procesamiento pericial.

“Lo que están viendo ahorita en pantalla es una fosa y, hay algunos restos por ahí, este, que se alcanzan a ver y, bueno, este, se va moviendo poquito para allá. Vaya empezando a salir como la, la ropa; parece que tiene una cobija. No quiero que salga el cuerpo aquí en la pantalla. Hay muchas arañas, hay muchos animales. Este, ¿las palitas?”. Integrante del colectivo “Escarabajos”

Además de las osamentas, en el lugar se encontraron diversas prendas de vestir: un par de botas, una sudadera y fragmentos de ropa interior, por lo que no descartan que en las inmediaciones puedan localizarse un mayor número de cuerpos enterrados.

El área quedó bajo resguardo de las autoridades estatales, que realizan los trabajos forenses para la identificación de los restos.

El colectivo expresó su esperanza de que, una vez concluidos los análisis, los restos puedan ser entregados a sus familias.

