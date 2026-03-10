Explota artefacto en carretera rural de Pinos, Zacatecas; refuerzan vigilancia tras ataque sin heridos

GENERANDO AUDIO...

Explota artefacto en la carretera Pinos de Zacatecas. Foto: Omar Hernández.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas confirmó este martes, a través de un comunicado, la detonación de un artefacto explosivo en el municipio de Pinos, lo que derivó en el reforzamiento de la vigilancia policial en esta demarcación colindante con Jalisco y San Luis Potosí.

Habitantes de la comunidad rural El Rayo, ubicada a más de 180 kilómetros de la capital del estado, señalaron que antes de la explosión observaron recorridos de corporaciones policiacas. Por ello, no descartan que el ataque estuviera dirigido contra los uniformados; sin embargo, las autoridades precisaron que ninguna corporación de seguridad pública se encontraba en el lugar al momento del estallido.

Tras la explosión no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas. No obstante, se analizan las afectaciones ocasionadas a la carpeta asfáltica de un camino de segundo orden que conecta el municipio de Pinos con Ojuelos, en Jalisco. Autoridades especializadas realizan peritajes para determinar el tipo de explosivo utilizado.

Ataque en límites de Jalisco y Zacatecas

Este hecho se suma a otro ataque registrado la tarde del lunes, a más de 250 kilómetros de distancia, en la comunidad La Hiedrita, perteneciente al municipio de Santa María de los Ángeles, en el estado de Jalisco, colindante con Tepetongo, Zacatecas.

En ese lugar, presuntos criminales perpetraron una emboscada contra elementos de la Policía Regional de Jalisco, en la que una mujer policía resultó herida en una pierna. La agente tuvo que ser trasladada vía aérea a un hospital para recibir atención médica especializada; su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Derivado de ambos hechos, autoridades de Jalisco y Zacatecas implementaron un operativo coordinado para reforzar la vigilancia en carreteras y tratar de localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con las explosiones.

