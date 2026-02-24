Por seguridad, suspenden desfile del Día de la Bandera en Jerez, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Ceremonia del Día de la Bandera. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno Municipal de Jerez, en Zacatecas, anunció que por cuestiones de seguridad se suspende la ceremonia del Día de la Bandera que estaba programada para realizarse el día de hoy, 24 de febrero. Esta ceremonia se suma a la lista de eventos cancelados o suspendidos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el “Mencho”.

Suspenden ceremonia del Día de la Bandera en Jerez, Zacatecas

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Ayuntamiento de Jerez informó sobre la suspensión de la tradicional ceremonia del Día de la Bandera, la cual se realiza anualmente, el 24 de febrero, para celebrar al lábaro patrio.

Las autoridades municipales mencionaron que en este evento suelen participar estudiantes de preescolar, por lo que se tomó la decisión de priorizar la seguridad de los niños y se decidió posponer el acto cívico y el desfile programados para el día de hoy.

El escrito añade que, aunque no se han presentado hechos violentos en Jerez, el presidente municipal Rodrigo Ureño considera que es prioritario darle certeza de seguridad a los padres de familia y a los ciudadanos en general.

En los próximos días se dará a conocer el día y fecha en que se reprograma la ceremonia por el Día de la Bandera.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento