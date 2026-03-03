Campesinos paralizan oficinas públicas en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Campesinos paralizan oficinas en Zacatecas. Foto: Omar Hernández.

Campesinos de diversas comunidades del estado de Zacatecas tomaron este martes edificios y oficinas gubernamentales en la capital, entre ellos la Secretaría de Finanzas, paralizando las actividades recaudatorias del gobierno estatal.

¿Qué exigen los campesinos que paralizaron las oficinas de Zacatecas?

Los manifestantes exigen atención urgente a múltiples problemáticas que afectan la productividad del campo y que, según denuncian, han sido ignoradas por las autoridades hasta el momento.

“Nuestra demanda central es la reparación de la carretera que va de El Bordo a Norias de San Juan, que son aproximadamente ocho kilómetros, pedimos una etapa inicial al menos, como forma de buena voluntad de gobierno del estado; una parte que son de tres a cuatro kilómetros, que está en pésimas condiciones, la verdad no hay una reparación desde hace 20 años“, indica Francisco Martínez, secretario General de la Asamblea Comunal Revolucionaria.

Exigen que las autoridades atiendan sus problemáticas. Foto: Omar Hernández.

Policías intentaron bloquear su paso

Antes de llegar al centro de la ciudad, los productores enfrentaron bloqueos por parte de diversas corporaciones policiacas, que intentaron impedir el ingreso de maquinaria agrícola y vehículos particulares. A pesar de los obstáculos, los campesinos lograron abrirse paso y alcanzar su objetivo.

“Fuimos bloqueados, en primer lugar en Santa Mónica, afortunadamente logramos pasar este bloqueo, romper el bloqueo, pero en Bonito Pueblo ya nos esperaba un operativo, un fuerte operativo de más de 15 patrullas, yo creo. Nos tenían ahí atorados en Bonito Pueblo, tenían obstruidas las vías de comunicación Tránsito del estado, tuvimos que rodear por la vialidad de tránsito pesado“, agrega Francisco Martínez.

Los inconformes sostendrán una reunión con autoridades estatales en las próximas horas, bajo la advertencia de radicalizar sus acciones, incluida la posible toma de carreteras y avenidas principales, en caso de no recibir respuestas concretas a sus demandas.

