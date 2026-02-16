Choferes del transporte público bloquean carreteras en el sur de Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Taxistas detienen tránsito en carreteras 54 y 70 Foto: Omar Hernández

Taxistas y choferes del transporte público de la zona sur de Zacatecas bloquearon este lunes la carretera federal 54 y la carretera 70, interrumpiendo el tránsito hacia Aguascalientes y Jalisco. Los manifestantes demandan mayor seguridad en la región y la liberación de uno de sus compañeros.

Los bloqueos se mantienen en el tramo Calvillo-Aguascalientes, Acapulquito–acceso norte y el crucero El Remudadero de Arriba en el acceso sur. Cientos de transportistas han quedado varados en la zona.

Samuel Fernández, manifestante, declaró:

“Nada más sabemos que lo detuvieron el sábado y ya no hemos sabido nada de él. Estamos apoyando a todos los compañeros porque sabemos que es gente buena. Tenemos tres puntos tapados y esperamos que la Fiscalía nos atienda y nos diga qué va a pasar con nuestro compañero”.

Detenciones coordinadas por la FGJEZ

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) informó este lunes que las detenciones ocurrieron en operativos coordinados. En El Chique, Tabasco, capturaron a cuatro personas originarias de Guerrero, Durango, Aguascalientes y Zacatecas, en flagrancia mientras colocaban las mantas. En Ojocaliente, detuvieron a dos sujetos de Aguascalientes, también colocando mantas con mensajes delictivos. Además, tres más fueron aprehendidos en Guadalupe por su probable participación en hechos similares.

A los detenidos se les aseguraron varias lonas impresas, armas de fuego, cargadores abastecidos, ponchallantas, un explosivo improvisado, narcótico y vehículos. Todos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Manifestantes exigen seguridad y liberación de compañero

En medio de una ola de violencia en la zona sur de Zacatecas que conecta con Aguascalientes y Jalisco, los prestadores de servicio exigen protección ante la inseguridad. Los manifestantes advierten que no levantarán los bloqueos hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

La región, especialmente cerca de la carretera federal 54 en Villanueva, ha registrado múltiples incidentes delictivos recientes, incluyendo artefactos explosivos que han afectado la vialidad y una agresión armada en las inmediaciones del rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar, hechos vinculados al intento de liberación del líder criminal apodado el “Braca”.

