Tras agresión armada, desarticulan célula delictiva en Tepechitlán, Zacatecas

Detención de integrantes de una célula delictiva en Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un intenso operativo de seguridad se mantiene este miércoles en el municipio de Tepechitlán, Zacatecas, tras la agresión armada contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ), que derivó en la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Pedro Ocotlán, donde policías realizaban labores de vigilancia y fueron atacados con armas de fuego de grueso calibre por sujetos que viajaban en una camioneta. La agresión desencadenó una persecución en la que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación.

Identidad y nacionalidad de los detenidos

Los agresores, superados en número, cesaron el ataque y fueron capturados. Se trata de cuatro hombres de entre 18 y 25 años; dos de origen guatemalteco, uno originario de Durango y otro de Veracruz.

Armamento, drogas y vehículos asegurados

Durante el operativo se aseguraron tres armas largas, siete cargadores abastecidos, 90 cartuchos útiles, siete explosivos, 46 dosis de una sustancia con características del cristal, 27 dosis de polvo blanco similar a la cocaína y 31 dosis de hierba seca con características de la marihuana.

Además, se decomisaron 63 estrellas metálicas tipo ponchallantas, una camioneta Chevrolet con reporte de robo vigente, un automóvil Chrysler 300 en cuyo interior se hallaron seis cartuchos, y una camioneta Toyota Sienna, donde se localizaron 10 cartuchos más.

Despliegue en Zacatecas

Los detenidos, junto con el armamento, la probable droga, los explosivos, los vehículos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el caso. Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno mantienen un fuerte despliegue en la zona sur de Zacatecas ante los recientes eventos delictivos registrados en la región.

