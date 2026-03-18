Campesinos riegan frijol en vialidades de Zacatecas por segundo día consecutivo

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Campesinos de Zacatecas mantienen bloqueos en puntos clave. Foto: Omar Hernández

Por segundo día consecutivo, campesinos de Zacatecas mantienen bloqueos en puntos clave de la capital para protestar contra presuntas irregularidades y actos de corrupción en el programa de acopio de frijol, lo que generó caos vial en el área metropolitana.

Los manifestantes regaron las semillas sobre el asfalto como símbolo de inconformidad. Además, tomaron por la fuerza oficinas de dependencias federales.

“Si, nos urge que se retire el personal… o entramos a retirarlos, como quieran ¡Tráigase la gasolina Chito Cano! A ver si no salen, sale pues, ya se les avisó”. Productores agrícolas de Zacatecas toman CFE

Los campesinos acusan a funcionarios del programa de favorecer a intermediarios y coyotes, lo que ha retrasado casi medio año la recepción del frijol en las bodegas federales y ha impedido que los recursos lleguen directamente a las comunidades productoras.

“La destitución de Olais, queremos que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum mande funcionarios a revisar todo el cochinero que trae Olais entre el coyotaje y el mismo… que no se siga haciendo el manejo del dinero entre unos cuantos ¿Por qué? Porque este dinero no está bajando a las comunidades y al rato vamos a hablar de una crisis económica muy fuerte“. Roberto Macías, productor agrícola de Zacatecas

La falta de pago por las cosechas pone en riesgo el próximo ciclo agrícola, ya que los agricultores no cuentan con recursos para preparar la tierra y sembrar.

“Ya es tiempo de trabajar la tierra, ya es tiempo de rastrearla, de voltearla y aquí nos tienen como menos, que nos dé una respuesta pronto, que lo ocupamos pronto, lo ocupamos los de veras agricultores, no los que acopiaron, acopió mucha gente que no es agricultora”. Mariana Suárez, productora agrícola de Zacatecas

Los campesinos advirtieron que intensificarán las protestas si no reciben respuesta. No descartan bloquear carreteras federales o tomar más edificios gubernamentales; anunciaron que los bloqueos en vialidades continuarán de manera indefinida.



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