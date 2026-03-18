Campesinos de Zacatecas bloquean vialidades y toman oficinas

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Productores agrícolas del estado de Zacatecas paralizaron la circulación vial en la capital zacatecana y tomaron edificios gubernamentales en exigencia a la falta de acopio de su frijol y el estancamiento de los trámites burocráticos necesarios para acceder a los apoyos.

Un grupo de manifestantes se instaló con tractores, herramientas agrícolas y maquinaria pesada frente a los edificios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras otro contingente mantuvo bloqueado el boulevard metropolitano, principal arteria vial de la ciudad.

“Nos dedicamos a sembrar maíz, a sembrar frijol, que tenemos sin realizarse ahí en las bodegas porque no hay precio para nuestro producto y no hay espacio en los centros de acopio tampoco para que se realice la venta de nuestros cultivos y estamos ahí, detenidos y parados”. Josefa López / Productora local

Los productores, provenientes de diversas regiones de Zacatecas, denunciaron la acumulación de cosechas de frijol sin centros de acopio disponibles y el estancamiento de los trámites necesarios para recibir subsidios y apoyos gubernamentales.

“Fundamentalmente, en la actividad de riego, tenemos un abandono en cuestión de trámites que no se han resuelto por diversas instituciones, sobre todo la Comisión Nacional del Agua, y pues la preocupación de nosotros es que no podamos acceder a la cuota energética y que eso dificulte aún más la actividad”.

Esta acción escaló tras el bloqueo carretero realizado el lunes en la carretera federal 45, donde los productores mantuvieron varados por varias horas a transportistas y automovilistas sin que sus peticiones fueran atendidas.

Los campesinos señalaron que la cantidad de problemas sin resolver ha generado una desesperación generalizada en el sector agrícola zacatecano, por lo que no descartan mantener las protestas de manera indefinida.

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