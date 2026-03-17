Productores de frijol bloquean carretera en Zacatecas, exigen a las autoridades la entrega de costales para acopio

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Foto: Especial/Archivo

Decenas de campesinos bloquearon este lunes varios tramos de la carretera federal 45, en el municipio de Calera, Zacatecas, en protesta por la falta de entrega de costales, necesarios para el acopio de su cosecha de frijol. La manifestación afecta la circulación en ambos sentidos de la vía.

Isaías Castro Trejo, líder de los productores, explicó que cientos de agricultores se organizaron para denunciar el incumplimiento reiterado de las autoridades en la entrega de los costales, indispensables para ingresar el grano a los centros de acopio oficiales.

“Nosotros necesitamos que se le entregue costales a nuestros productores, a los pequeños productores que no han recibido ningún costal. Entonces, lo que queremos es que se cumplan esos acuerdos y se nos tome en cuenta ¿verdad? Además, pues sí se han abierto centros de acopio pero, como decía el compañero, pues ahí están metiendo a la gente de ellos.

“A pesar de que los productores de frijol han realizado múltiples movilizaciones previas por irregularidades en el manejo del acopio en el estado, aseguran que, los avances han sido mínimos y la recolección de las cosechas continúa estancada”

Isaías Castro Trejo / líder productor

Asimismo, el líder de los productores aseguró que han “tenido muy poquito avance, pero ahorita lo que nos hace falta es la entrega de los costales para que los productores metan sus frijoles a los centros de acopio”.

Los inconformes advirtieron que mantendrán el bloqueo carretero de manera indefinida hasta que las autoridades atiendan y resuelvan de forma concreta la problemática que afecta al sector agrícola.

Por lo que la circulación se encuentra afectada en tramos clave desde el mediodía, lo que genera afectaciones directas a cientos de automovilistas, especialmente a familias que regresan del fin de semana largo.

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