Enfermería y trabajo social se van a paro en hospitales clave de Fresnillo, Jerez y Loreto

Personal de enfermería y trabajo social de los hospitales generales de Fresnillo, Jerez y Loreto se sumó este lunes al paro de labores impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sección 39, en demanda del pago pendiente del Programa Estatal de Profesionalización.

La protesta, que ya suma una semana de acciones escalonadas, ha afectado la atención no urgente a la ciudadanía, aunque se garantiza el servicio en casos de emergencia.

“Hoy, no solamente tenemos una jornada, un paro de 24 horas en este hospital, también el día de hoy está en paro de 24 horas el Hospital General Loreto, el Hospital General Jerez y este gran hospital que es el Hospital General Fresnillo”, Norma Castorena, secretaria General de la Sección 39 del SNTSA.

A pesar de una reciente reunión entre dirigentes sindicales y funcionarios, en la que se acordó enviar una propuesta para viabilizar el desembolso a nivel federal, no se ha concretado el cumplimiento.

“En el transcurso de la semana vendrán otros mecanismos de manifestación y continuaremos con los paros escalonados con las jornadas de brazos caídos y con la toma que tenemos desde edificios gubernamentales, de no ver una respuesta positiva a nuestro programa y a nuestras legítimas demandas”, Norma Castorena, secretaria General de la Sección 39 del SNTSA.

Los manifestantes reclaman el reconocimiento a su labor, esencial en la atención a la población.

“Es triste que el mismo gobierno no nos apoye de esta manera. Como lo decimos, éramos los héroes en pandemia y ahora no somos reconocidos como tal. Es una exigencia que ya estamos haciendo nosotros alzando la voz, porque el hospital carece de muchas deficiencias, no tenemos el material y aun así estamos trabajando”. Ana Juárez, manifestante.

Paralelamente, mantienen la toma de oficinas de Recaudación de Rentas en varios municipios, entre ellos Fresnillo, Jerez, Loreto, Zacatecas y Guadalupe.

El sindicato advierte que, de no haber avances concretos en los próximos días, las protestas podrían extenderse a más hospitales y dependencias gubernamentales.

