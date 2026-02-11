Saúl Monreal: el Monreal que busca Zacatecas pese al candado de Morena

GENERANDO AUDIO...

El senador Saúl Monreal Ávila mantiene presencia en el escenario político de Zacatecas, donde ha expresado su intención de continuar su trayectoria pública en la entidad, pese a las disposiciones internas de Morena que buscan limitar la postulación de familiares directos en cargos de elección popular. Su postura se da en un contexto donde el apellido Monreal ha ocupado posiciones relevantes en la vida política del estado en años recientes.

Saúl Monreal ha señalado que su proyecto se basa en su experiencia legislativa y en el trabajo territorial que ha desarrollado en distintos municipios, más allá de vínculos familiares.

Trayectoria política en Zacatecas

El político zacatecano ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos la presidencia municipal de Fresnillo y una curul en el Senado de la República.

Su nombre ha vuelto a tomar relevancia ante las definiciones internas que el partido deberá realizar rumbo a futuras elecciones, especialmente en entidades donde ya gobierna.

El “candado” interno en Morena

Morena ha impulsado lineamientos para evitar que familiares directos de funcionarios en activo sean postulados de manera consecutiva a ciertos cargos, con el objetivo de frenar prácticas asociadas al nepotismo político y promover la renovación de perfiles.

En este contexto, el caso de Saúl Monreal Ávila ha generado atención debido a que su familia ha tenido presencia en la política estatal, lo que ha abierto el debate sobre cómo se aplicarán estas reglas y qué criterios definirán las candidaturas.

Su postura ante el escenario político

Saúl Monreal Ávila ha sostenido que sus aspiraciones responden a su propio trabajo político y no únicamente a su apellido. También ha señalado que respetará los tiempos y mecanismos internos de Morena para cualquier definición electoral.

Mientras tanto, en Zacatecas continúan los movimientos políticos anticipados rumbo a los próximos procesos, donde distintos actores comienzan a posicionarse.

