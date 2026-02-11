Adulto mayor es golpeado durante protesta del SNTSA en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Un episodio de violencia marcó la protesta que mantiene la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Zacatecas. Un adulto mayor fue agredido con golpes y patadas por un grupo de hombres que, al parecer, intentaban impedirle el paso en uno de los bloqueos carreteros instalados por los manifestantes.

Transeúntes videograbaron el momento en que la víctima fue abordada con violencia en el punto de manifestación.

¿Qué dijeron las autoridades en Zacatecas?

El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, condenó los hechos y adelantó que los familiares de la víctima interpondrán una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables.

“Familiares se han comunicado para informarnos que la persona tiene algunas heridas que pueden considerarse de seriedad y que tienen la intención de presentar una denuncia penal en contra de quien realice o en contra de quien resulte responsable”, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 39 del Sindicato de Salud, Norma Castorena Berrelleza, deslindó totalmente al movimiento sindical de cualquier acto de violencia. Aseguró que se trata de personas externas o “agitadores” que buscan desprestigiar la lucha del sector salud.

“Nosotros condenamos todo acto de violencia en el cual se pueda presentar. Esta es una manifestación pacífica y no vamos a permitir que personas externas a este movimiento desvirtúen esta lucha laboral, esta lucha sindical que lo único que persigue es, el legítimo pago del Programa de Profesionalización”, Norma Castorena Barrelleza, secretaria general Sección 39 SNTSA.

La protesta se prolonga desde hace más de dos semanas, con una escalada progresiva de acciones entre tomas de hospitales, protestas de “brazos caídos”, ocupación de oficinas gubernamentales y bloqueos carreteros intermitentes, sin que hasta el momento haya una solución.

“La toma de Ciudad Administrativa o la toma de vías de comunicación al Gobierno del estado, acciones que por cierto molestan a terceros que nada tienen que ver pero, además, que no van a tener un resultado efectivo porque la solución no se encuentra aquí en gobierno del estado o en el estado, se encuentra en la federación”, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

Hasta el momento, no se han alcanzado acuerdos. Los manifestantes advirtieron que las medidas de presión continuarán intensificándose si el Gobierno no atiende su principal demanda.

