Zacatecas rinde homenaje a Diego, joven que murió por reto viral

Rinden homenaje a Diego, joven que falleció en Zacatecas. Foto: UnoTV

La comunidad educativa de la Preparatoria 4 de la UAZ, en Zacatecas, realizó un homenaje a Diego, estudiante de 17 años que falleció tras ahogarse en el lago del parque La Encantada, luego de participar en un reto viral, hecho ocurrido el viernes pasado.

El acto se llevó a cabo en el interior del plantel, donde maestros y estudiantes recordaron al joven con mensajes, discursos y muestras de solidaridad hacia su familia. Diego había logrado regularizar sus estudios recientemente, luego de superar una etapa complicada en su formación académica.

Durante el homenaje, docentes destacaron el esfuerzo del adolescente por salir adelante y su compromiso escolar en los últimos meses. La ceremonia se desarrolló en un ambiente de respeto y acompañamiento para familiares y amigos.

Homenaje en la Preparatoria 4 de la UAZ por estudiante fallecido

Uno de los maestros de la preparatoria recordó que Diego trabajó intensamente durante diciembre para acreditar materias pendientes como Humanidades e Inglés, lo que reflejaba su interés por continuar con sus estudios y mejorar su desempeño académico.

La familia de Diego agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de la comunidad estudiantil y docente. Su padre pidió a los asistentes mantenerse unidos y actuar con empatía, destacando la fortaleza que encontraron en el acompañamiento de maestros, padres y alumnos tras la tragedia.

Por su parte, una tía del joven señaló que Diego nunca dio problemas y reconoció el apoyo constante brindado desde el primer día por la escuela y las personas cercanas a la familia.

Compañeros del estudiante también tomaron la palabra para expresar su dolor. Amigos describieron a Diego como una persona amigable, solidaria y cercana, alguien que buscaba animar a los demás incluso en momentos difíciles. Recordaron anécdotas de convivencia y pidieron que su memoria sea conservada con una sonrisa.

Las autoridades educativas informaron que, como seguimiento al caso, se implementarán pláticas de concientización dirigidas a la población estudiantil sobre los peligros de participar en retos virales.

En tanto, la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades relacionadas con la muerte del adolescente.

