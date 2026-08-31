Presunto ataque con explosivos deja al menos 7 heridos en comandancia de Ojocaliente, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Explosión registrada en Comandancia de Ojocaliente, Zacatecas. Foto: Cuartoscuro

La noche de este domingo, una explosión registrada en las inmediaciones de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas, dejó al menos siete personas lesionadas, entre ellas seis civiles y una elemento de la Policía Municipal, informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

De acuerdo con los primeros reportes, desde un vehículo que circulaba por la zona habría sido arrojado un objeto que podría tratarse de un artefacto explosivo. La detonación también provocó daños en inmuebles cercanos y afectaciones a vehículos particulares y patrullas.

Explosión en Ojocaliente afecta comandancia y vehículos

En un segundo reporte, Reyes Mugüerza informó que la explosión, además, dejó 11 vehículos particulares y dos patrullas afectadas.

Las autoridades señalaron que, conforme a las primeras indagatorias, un sujeto habría colocado el explosivo en un automóvil particular, lo que provocó daños físicos en la comandancia y en inmuebles ubicados en las inmediaciones.

Los seis civiles que resultaron heridos fueron trasladados para recibir atención médica. También se reportó como lesionada una policía municipal quien, de igual forma, ya está siendo valorada.

Del mismo modo, a través de redes sociales, comenzaron a circular videos de la explosión, en donde se percibe el fuego y sonidos de sirenas de los cuerpos de emergencia.

Hace unos minutos atacaron con explosivos la comandancia de la Policía municipal de #Ojocaliente #Zacatecas aún se desconoce el saldo del ataque pic.twitter.com/ZoTANUo2fk — AccesoZac (@AccesoZ) August 31, 2026

#LoDeHoy| 🚨🔥 Atacan con explosivos la comandancia policial de #Ojocaliente Zacatecas



🔴 se habla de civiles de varias edades lesionados asi como policias pic.twitter.com/fyaLLHMw6L — Reportero Ángel Martínez (🐤) (@JOSEANGELMART18) August 31, 2026

Refuerzan seguridad tras explosión en Zacatecas

Luego de la detonación, las autoridades reforzaron el operativo de seguridad en la zona para localizar a los responsables.

Se añadió que la situación se encuentra bajo control y que las corporaciones mantienen las acciones correspondientes en el municipio de Ojocaliente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han precisado quién estaría detrás de la explosión. Por último, el Gobierno de Zacatecas indicó que continuará informando cualquier actualización a través de sus canales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.