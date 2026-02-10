Realizan funeral del geólogo Ignacio Salazar, minero zacatecano localizado sin vida en una fosa clandestina en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

El cuerpo del minero fue hallado en una fosa clandestina. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En un ambiente de extrema privacidad, la familia del geólogo zacatecano Ignacio Salazar Flores, uno de los mineros secuestrados y asesinados, ha solicitado respeto y distancia de los medios de comunicación durante su velación, la cual se realiza desde el día de ayer.

Los restos de Ignacio Salazar, trabajador de la minera Vizsla Silver Corp, quien fue asesinado y localizado en el municipio de Concordia, Sinaloa, llegaron desde la noche de ayer a Sombrerete, Zacatecas, su lugar natal, un municipio de profunda vocación minera.

La familia ha preferido no dar declaraciones y pide privacidad ante el dolor por el que transitan en estos momentos.

Piden justicia para el geólogo y los demás mineros asesinados

“Estamos muy tistes, muy consternados por la situación que pasaron todas estas personas. Salen por un sustento para todas sus familias y lamentablemente les arrebatan la vida injustamente. La verdad en nuestro país no nos ayuda, nadie hace nada por esta situación y cada vez estamos peor. En esta ocasión nos tocó despedir a un gran amigo, familiar y estamos muy, muy tristes. Esperemos que en algún momento se le haga justicia a él y a todas las personas”. Familiar de Ignacio Salazar

La población de Sombrerete se encuentra consternada por lo sucedido.

Será hoy a las 3:30 de la tarde cuando se realice una misa de cuerpo presente en la parroquia de Santo Domingo y posteriormente sus restos serán trasladados al panteón municipal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.