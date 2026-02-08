Lo retaron y murió ahogado en parque de Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Joven murió ahogado en Zacatecas por reto. Foto: PC Municipal de Zacatecas

En la capital del estado de Zacatecas, un joven murió ahogado luego de que sus amigos lo retaran a cruzar el lago del parque La Encantada. Horas más tarde, cuerpos de emergencia locales lograron recuperar su cuerpo sin vida.

Recuperan el cuerpo de un joven ahogado en lago de Zacatecas

El pasado viernes 6 de febrero de 2026, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida de un joven estudiante de la Preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien murió ahogado en el lago del parque La Encantada.

En coordinación con bomberos del estado de Zacatecas y personal especializado en rescate acuático, los cuerpos de emergencia municipales llevaron a cabo acciones de rastreo, localización y recuperación del cuerpo.

“Tras varias horas de intensa búsqueda, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas capital, en conjunto con Bomberos del Estado y personal especializado en rescate acuático, lograron ubicar el cuerpo del menor dentro del cuerpo de agua“, se lee en un comunicado oficial de la dependencia.

Después del rescate en el lago del parque La Encantada, el cuerpo del joven fue entregado a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para el traslado al Servicio Médico Forense y la integración de la carpeta de investigación.

“Tras un intenso operativo de búsqueda y rescate, el cuerpo de buzos de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) logró localizar y recuperar el cuerpo sin vida de un menor de edad que, la tarde de este viernes, quien fuera reportado como desaparecido tras ingresar en las aguas del Lago La Encantada“, también informó Protección Civil Estatal de Zacatecas.

Joven siguió el reto de sus amigos

En un video que grabó la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas, un testigo aseguró que vio el momento justo en que el joven aceptó el reto de uno de sus amigos a nadar y cruzar el lago del parque La Encantada.

Además, comentó que aunque le dijo que no lo hiciera, el joven se aventó al lago, pero que poco después ya no salió del agua. Mientras tanto, dos de sus amigos se echaron a correr y otros dos más comenzaron a pedir ayuda.

Por todo esto, las autoridades zacatecanas pidieron a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes y visitantes del parque, a no ingresar al lago ni realizar retos o actividades de riesgo por las condiciones del lago, principalmente por la temperatura del agua, el fondo fangoso y el terreno irregular, las cuales representan un peligro.

“La tragedia ha generado consternación entre la comunidad estudiantil y la sociedad zacatecana. Las corporaciones de emergencia expresaron sus condolencias a la familia y seres queridos del joven”, se lee por último en un comunicado de Protección Civil del Municipio de Zacatecas.

