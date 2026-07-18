Identifican a exalcalde de Sombrerete entre las 10 víctimas halladas sin vida en Zacatecas

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Foto: Especial

Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde de Sombrerete y empresario de la construcción, fue identificado por familiares y personas cercanas como una de las 10 víctimas localizadas sin vida tras los hechos violentos registrados este sábado en Zacatecas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el multihomicidio y continúa con el proceso oficial de identificación de las víctimas.

Exalcalde de Sombrerete habría sido privado de la libertad

De acuerdo con información preliminar, Castrejón Valdez había sido reportado como desaparecido o presuntamente privado de la libertad días antes de que su cuerpo fuera localizado a un costado de una carretera.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente su identidad, ya que aún se encuentran en proceso los dictámenes periciales y la necropsia correspondiente.

Investigan si los hechos están relacionados

Las autoridades también buscan determinar si este caso tiene relación con otros hechos violentos ocurridos este sábado en los municipios de Pánuco y Morelos, donde fueron abandonados los cuerpos de otras nueve personas.

Hasta ahora, no existe una confirmación oficial sobre un posible vínculo entre los distintos hallazgos.

¿Quién era Ignacio Castrejón Valdez?

Ignacio Castrejón Valdez fue presidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018, cargo que asumió el 15 de septiembre de 2016 y concluyó el 15 de septiembre de 2018.

Además de su trayectoria política, era reconocido como empresario del sector de la construcción, con participación en diversas obras de infraestructura en Zacatecas.

Su asesinato ha provocado reacciones entre integrantes de los sectores político y empresarial, quienes han pedido que las investigaciones avancen para esclarecer los hechos y dar con los responsables.