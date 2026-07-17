Solo 15.9% de las mujeres emprendió en la formalidad; 20 estados retrocedieron en 2025

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20 entidades registraron un retroceso. Foto: Cuartoscuro.

En México, solo el 15.9% de las mujeres emprendedoras trabajaron en condiciones de formalidad laboral en 2025. Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco son los estados con una mayor caída del empleo formal, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El informe “Estados con Lupa de Género” resalta la poca flexibilidad que existe en el mercado laboral mexicano.

Las mujeres suelen emprender para generar algún ingreso que les permita solventar los cuidados del hogar. Sin embargo, solo el 15.9% de las emprendedoras trabajó en formalidad laboral durante el 2025.

De esos, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas fueron las entidades con mayor avance en mujeres emprendedoras dentro de la formalidad laboral desde el 2025.

En cambio, Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco figuraron entre los estados con mayor disminución, lo que apunta a un deterioro de la formalidad en ese sector.

Durante el 2025, un total de 20 entidades redujeron su proporción de mujeres emprendedoras, “lo que apunta a un deterioro en las condiciones de formalización de este segmento”.

📉 En 2026, 20 de 32 estados de 🇲🇽 retrocedieron en la formalización de emprendedoras. La formalidad es clave para el acceso a crédito, seguridad social y crecimiento.

🔎 Conoce más en Estados #ConLupaDeGénero 2026: https://t.co/aPJTVd9ibX pic.twitter.com/QKldDZjWpX — IMCO (@imcomx) July 15, 2026

Entidades con más crecimiento de emprendedoras en formalidad para 2025

Nuevo León (+4.5)

Zacatecas (+3.8%)

Tamaulipas (+3.6%)

Chihuahua (3.5%)

Quintana Roo (+3.4%)

Ciudad de México (+2.6%)

Guanajuato (+2.1%)

Morelos (+2%)

Yucatán (+1.8%)

Nayarit (+1.6%)

Puebla (+0.8%)

Coahuila (+0.4%)

Sonora (sin variación)

Entidades con menor crecimiento de emprendedoras formales

Aguascalientes (-7.7%)

Hidalgo (-5.9%)

Jalisco (-5.6%)

Querétaro (-5.6%)

Michoacán (-4.9%)

Chiapas (-4.2%)

Baja California (-2.5%)

Tlaxcala (-2.2%)

San Luis Potosí (-2.1%)

Durango (2%)

Veracruz (-1.9%)

México (-1.9%)

Sinaloa (-1.8%)

Guerrero (-1.2%)

Oaxaca (-1.1%)

Colima (-0.9%)

Tabasco (-0.7%)

Baja California Sur (-0.6%)

Campeche (-0.5%)

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