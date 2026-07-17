“Diploma por desaprovechamiento” fue parte de un juego; la queja fue retirada

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La Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) informó que concluyó la investigación por la queja presentada por familiares de una alumna de primer grado de primaria, quien recibió un presunto diploma que hacía referencia a su rendimiento escolar y arreglo personal. Tras revisar el caso, la dependencia aseguró que no existió intención de agredir o exhibir a la menor.

La imagen del documento, en el que se otorgaba el supuesto “primer lugar en desaprovechamiento”, se viralizó en redes sociales y provocó críticas de ciudadanos y padres de familia, quienes señalaron que el contenido podía afectar la autoestima de la estudiante. La situación generó un amplio debate sobre este tipo de actividades en las escuelas.

SEZ aclara que el diploma fue parte de una actividad lúdica

Ante la controversia, la Dirección Regional de Educación en Río Grande intervino para mediar entre los padres de familia y el docente responsable del grupo.

De acuerdo con Sergio Saldívar Montalvo, coordinador de directores de la SEZ, el diploma formó parte de una actividad lúdica realizada entre el maestro y los alumnos. Explicó que no fue entregado únicamente a una estudiante, sino que varios niños participaron y solicitaron recibir un reconocimiento similar como parte del juego.

El funcionario afirmó que la dinámica no tuvo como objetivo denostar a ninguna niña o niño y señaló que, tras el diálogo con los familiares, se alcanzó un acuerdo que permitió cerrar el caso.

Maestro recibirá asesoría tras el caso del diploma

La SEZ confirmó que los padres de familia aceptaron la explicación presentada por las autoridades educativas, por lo que la queja fue retirada y el expediente quedó cerrado.

Aunque el caso quedó concluido, la dependencia informó que el docente recibirá asesoría técnico-pedagógica para prevenir situaciones similares en el futuro.

El caso abrió nuevamente el debate sobre los límites de las actividades escolares y el impacto que este tipo de dinámicas pueden tener en niñas y niños.

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